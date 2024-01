Curiosi di sapere come sarà il nuovo Galaxy Fit 3? Ve lo svela Samsung

Il sito Gadgets & Wearables afferma infatti di aver recuperato le immagini del nuovo Galaxy Fit 3 da uno dei siti dell'azienda, su cui erano state caricate per errore. Se reali (e non abbiamo motivi di dubitarlo, visto che confermano le anticipazioni precedenti), queste immagini confermano l'aspetto e i colori della nuova smartband, che verrà lanciata a breve.

Qui possiamo vedere il dispositivo nelle colorazioni nera e arancione (da precedenti leak sembra che arriverà anche in rosa) con la cassa in argento, ma sappiamo che quest'ultima sarà disponibile anche nelle varianti grigia e oro rosa .

Sul fronte software, dovremmo avere la solita suite di modalità di allenamento, il monitoraggio del sonno e della frequenza cardiaca e la sincronizzazione con Samsung Health . Stando alle ultime informazioni, infine, Galaxy Fit 3 non eseguirà Wear OS ma un sistema operativo real time (rtOS) basato su Tizen e chiamato TizenRT, come Galaxy Fit 2.

L'autonomia sarà un motivo di vanto del dispositivo, in quanto stando a precedenti anticipazioni dovrebbe arrivare a ben 21 giorni di utilizzo in condizioni normali, a fronte di un peso di appena 21 g.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della nuova smartband di Samsung, che si sta pericolosamente avvicinando per dimensioni al settore degli smartwatch, sappiamo che monterà uno schermo da 1,61 pollici , un notevole aumento dallo schermo da 1,1 pollici di Galaxy Fit 2 (e decisamente più grande anche degli 1,4 pollici dello schermo di Fitbit Charge 6).

Tutte queste novità avranno però un costo. Galaxy Fit 3 dovrebbe infatti avere un prezzo di lancio quasi doppio rispetto a quello di Galaxy Fit 2, che con 49 euro, seppur più alto di altri dispositivi della stessa categoria, era decisamente allettante.

Stando ai rumor di dicembre, tutti si aspettavano un lancio della nuova smartband di Samsung insieme alla serie Galaxy S24, ma questo non è avvenuto. In ogni caso non dovrebbe mancare molto alla sua presentazione, quindi continuate a seguirci per essere sempre aggiornati!