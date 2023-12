Galaxy Fit 3 sarà il dispositivo ideale per chi non vuole ricaricare spesso lo smartwatch

A pubblicare l'ultimo rumor, è il noto leaker Ahmed Qwaider , che su X anticipa quelle che saranno alcune caratteristiche dell'orologio, come dimensioni dello schermo, peso , certificazione per resistenza ad acqua e polvere, colori e durata della batteria.

Ecco perché le smartband (o fitness tracker) sono così popolari, e perché il terzo dispositivo della serie Fit di Samsung sia così atteso. Ormai oggetto di numerose anticipazioni trapelate negli scorsi mesi, Galaxy Fit 3 si propone come un notevole passo avanti, sia per quanto riguarda lo schermo che sul fronte dell'autonomia.

Non tutti vogliono avere al polso uno smartwatch con migliaia di funzioni, ma hanno semplicemente bisogno di un dispositivo più economico che registri i loro parametri fisici , magari durante un allenamento, con il plus di mostrare le notifiche più importanti.

Secondo Qwaider, il nuovo Galaxy Ft 3 sarà dotato di uno schermo OLED da ben 1,61 pollici e 302 ppi di densità, ben più generoso degli 1,1 pollici dell'attuale Galaxy Fit 2.

La cassa sarà in alluminio (invece che in plastica), ma il peso resterà sostanzialmente invariato, in quanto sarà di 21,39 g contro i 21 g del precedente Fit.

Il bracciale sarà sempre in silicone, e l'altra grande novità sarà sul fronte dell'autonomia, che arriverà fino a 3 settimane (21 giorni). Ben una settimana in più rispetto a Galaxy Fit 2, che arriva a 15 giorni, e fino 10 volte la durata tipica di uno smartwatch Galaxy con Wear OS.

Per quanto riguarda la ricarica, è probabile che non sarà wireless ma come spesso accade per questo tipo di dispositivi userà il collegamento fisico.

Qwaider poi rivela anche i colori in cui verrà lanciato la nuova smartband di Samsung. Nelle precedenti anticipazioni lo avevamo visto nella colorazione Pink Gold, ma Galaxy Fit 3 sarà disponibile anche in Gray (un grigio scuro) e Silver (ovvero argento), tutti con cinturino abbinato.

Altre caratteristiche non si conoscono, ma è molto probabile che il fitness tracker sarà dotato di sensore per rilevare il battito cardiaco, il giroscopio e un accelerometro, oltre a consentire il monitoraggio del sonno e il riconoscimento automatico degli allenamenti. L'avversario più temibile, Fitbit Charge 6, è dotato anche di misurazione dell'ECG e di GPS, ma Galaxy Fit 3 dovrebbe assestarsi su una fascia di prezzo inferiore. Galaxy Fit 2 è stato lanciato infatti a 49 euro, mentre per il 3 si parla di una cifra intorno agli 80 dollari.

Nessuna informazione relativa alla data di lancio, ma la speranza è che venga presentato a gennaio insieme alla nuova serie Galaxy S24, ipotesi supportata dall'hashtag utilizzato dallo stesso Qwaider, #GalaxyS24Ultra.