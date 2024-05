Galaxy Flip 6 e Galaxy Ring: tutti i dettagli sulle batterie

Galaxy Flip 6 e Galaxy Ring sono passati presso l'ente di certificazione americano FCC, che ne ha svelato le reali capacità delle batterie. Per il pieghevole di Samsung si tratta di un leggero aumento rispetto al predecessore (quantificabile in circa l'8%), mentre per quanto riguarda l'attesissimo anello, dipende dalla misura.

Ecco tutti i dettagli, mentre se state cercando un telefono pieghevole, non perdetevi la nostra selezione dei migliori sul mercato.