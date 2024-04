Quanti Galaxy Ring ci saranno? Trapelano i codici modello, ma i conti non tornano

Anche dai leak precedenti abbiamo appreso che arriveranno diverse versioni. Queste differiranno in termini di dimensioni sicuramente, una scelta ovvia per un dispositivo che va indossato al dito e che non può prevedere meccanismi di regolazione, come invece avviene per gli smartwatch.

La lista che segue contiene i codici modello di Galaxy Ring appena trapelati:

SM-Q500

SM-Q501

SM-Q502

SM-Q505

SM-Q506

SM-Q507

SM-Q508

SM-Q509

Dai precedenti leak abbiamo appreso che Samsung avrebbe lanciato nove dimensioni diverse di Galaxy Ring.

Ma nella lista contiamo solo otto codici. Ci accorgiamo poi che i codici SM-Q503 e SM-Q504 non sono inclusi. Allora è possibile ipotizzare che, per qualche ragione, tali codici esistano ma che non siano trapelati.

Ma se esistessero entrambi allora significherebbe che arriverebbero dieci dimensioni diverse di Galaxy Ring. Oppure che arriveranno nove dimensioni e che Samsung, per qualche altra non precisata ragione, abbia deciso di saltare una cifra nella progressione numerica.

Insomma, in ogni caso c'è un aspetto non chiaro nella numerazione scelta da Samsung. Possiamo comunque dare per ufficioso che Galaxy Ring arriverà in un numero consistente di varianti per abbracciare quanta più clientela possibile. La presentazione ufficiale avverrà durante il prossimo evento Unpacked estivo, previsto per luglio, durante il quale conosceremo anche i nuovi pieghevoli.