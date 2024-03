Galaxy Ring potrebbe "prepararci" anche i pasti!

Questo vuol dire che il dispositivo potrebbe consigliare una dieta in base ai parametri fisici e a quello che c'è nel frigorifero, eventualmente anche consigliando gli ingredienti da acquistare per piani alimentari personalizzati.

Se avete un frigorifero o un forno Samsung di ultima generazione conoscerete senz'altro Samsung Food, la piattaforma basata sull'intelligenza artificiale in grado di consigliarvi ricette, avvisarvi sulla cottura dei cibi o pianificare gli acquisti degli ingredienti.

Integrando questo strumento con le informazioni ricavate da Galaxy Ring, come il consumo di calorie o l'indice di massa corporea, Samsung sarebbe in grado di offrire consigli personalizzati per la dieta, dirvi quali prodotti acquistare e (almeno in Corea, per il momento) ordinarvi direttamente gli ingredienti tramite il portale Samsung e-Food Center.

La funzione in realtà non è nuova in quanto è già presente sugli ultimi Galaxy Watch, anche se attiva solo in Corea, ma visto che Samsung Food è presente dall'estate scorsa in 104 Paesi, tra cui l'Italia, non c'è motivo per cui i consigli sulla dieta non vengano rilasciati a livello globale.