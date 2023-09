I Galaxy S24 non saranno le uniche star del prossimo Galaxy Unpacked

Sembra che Samsung sia ormai pronta a lanciare i suoi primi smart ring, quelli che dovrebbero arrivare sul mercato come Galaxy Ring. Secondo il leaker Ice Universe infatti, l'azienda sudcoreana dovrebbe lanciare i nuovi Galaxy Ring al prossimo Galaxy Unpacked, ovvero l'evento in cui dovrebbe venire svelati i nuovi Galaxy S24.

Tale evento dovrebbe tenersi tra la fine di gennaio e febbraio 2024, Samsung non ha ancora ufficializzato la data. Stando agli ultimi rumor trapelati online, Samsung avrebbe già avviato la produzione industriale dei nuovi Galaxy Ring. Rimane da capire se saranno pronti in tempo per il prossimo Galaxy Ring.

Insomma, il prossimo evento Samsung potrebbe essere ricordato dai più non per i nuovi smartphone top di gamma, ma per il lancio dei primi anelli smart per il mercato consumer su larga scala. Staremo a vedere se tutto ciò si concretizzerà.