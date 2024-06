Galaxy Ring sarà il vostro angelo custode: ecco le funzioni per la salute

Abbiamo parlato in diverse occasioni di Galaxy Ring , grazie ai rumor trapelati in rete che hanno delineato in maniera abbastanza accurata il profilo di Galaxy Ring. E nelle ultime ore sono trapelati ulteriori dettagli in merito.

Siamo quasi giunti al grande giorno di Samsung , quello in cui si svolgerà l'evento Unpacked dell'estate. Sarà l'evento in cui vedremo i nuovi pieghevoli , ma anche il primo anello smart dell'azienda sudcoreana.

Quelli di Android Authority sono infatti riusciti ad abilitare quelle che dovrebbero essere le funzionalità dedicate a Galaxy Ring all'interno dell'app Samsung Health. Si tratta dell'app che Samsung offre su smartphone per gestire e personalizzare tutte le funzionalità dei suoi dispositivi indossabili.

Samsung Health è l'app che nello specifico permette di accedere a tutti i dati relativi al corpo e alla salute raccolti dai suoi indossabili. E sembra che per l'arrivo di Galaxy Ring l'app si stia preparando a ricevere funzionalità inedite, ed esclusive per lo smart ring di Samsung.

Gli screenshot in galleria ci mostrano come Galaxy Ring sarà in grado di misurare e monitorare la frequenza cardiaca e lo stress. Dagli screenshot vediamo come sarà possibile misurare questi due parametri anche manualmente, con l'app che consiglierà come tenere il dito per avere una misura accurata.

Oltre a questo, ci sarà una sezione dedicata all'approfondita misurazione della temperatura corporea durante il giorno. Questo monitoraggio sarà connesso a quello del ciclo mestruale. Anche questa funzionalità sarà presente su Galaxy Ring.

Infine, ci sarà anche la funzionalità che permetterà il rilevamento del russamento notturno. Si tratta della funzionalità che troviamo anche sui più recenti smartwatch di Samsung, molto utile per rilevare eventuali avvisaglie patologiche connesse all'apparato cardiocircolatorio.

Proprio come per gli smartwatch, la funzionalità per il rilevamento del russamento richiederà che lo smartphone si trovi vicino all'utente, e che sia in carica.