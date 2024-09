Galaxy Ring a giorni in Italia, ma il prezzo rimane alto

Siamo da poco entrati nell'era degli smart ring (ecco quali sono i migliori anelli smart del momento ), e Samsung ovviamente è tra i primi produttori a lanciare sul mercato dispositivi del genere. Dopo averlo conosciuto in anteprima, finalmente apprendiamo la data d'uscita ufficiale di Galaxy Ring in Italia .

Quando arriva Galaxy Ring in Italia

Il nuovo Galaxy Ring di Samsung è un dispositivo indossabile a tutti gli effetti , con diverse funzionalità di monitoraggio che lo rendono perfetto per essere usato nel quotidiano. Ci saranno infatti le funzionalità per monitorare i parametri fisiologici a riposo, come il tracciamento del sonno e dell'attività cardiaca, e anche quelli importanti da tenere sotto controllo durante gli allenamenti .

Non si tratta ovviamente del primo smart ring ad arrivare nel mercato italiano, visto che nel corso degli ultimi anni diversi modelli sono arrivati in Italia, come quelli di Oura , Gloring e non solo.

Sarà il prossimo 25 settembre la data scelta da Samsung per il debutto del suo Galaxy Ring nel mercato italiano. Dal prossimo mercoledì dunque sarà possibile acquistare il primo smart ring della storia di Samsung anche in Italia.

Dopo il debutto a livello internazionale, Galaxy Ring sta per arrivare ufficialmente anche in Italia . Sin dalla sua presentazione ufficiale sapevamo che sarebbe arrivato, e finalmente Samsung ci comunica la data esatta per il debutto.

Dal punto di vista tecnico, il Galaxy Ring di Samsung promette fino a 7 giorni di autonomia, con tracciamento e monitoraggio attivi per 24 ore al giorno. Troviamo anche diverse funzionalità software per controllare in remoto il proprio smartphone Samsung, come ad esempio il controllo remoto dell'app Fotocamera. Non manca la resistenza all'acqua fino a 10 atmosfere. I sensori integrati sono quello dell'attività cardiaca, quello per la temperatura cutanea e l'accelerometro per tracciare i movimenti.

Nella sua pagina di presentazione in italiano Samsung indica che sarà disponibile nelle tre colorazioni Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold.

Al momento non sono stati indicati i prezzi ufficiali per l'Italia, ma non ci aspettiamo variazioni al ribasso rispetto ai 449 euro annunciati in sede di presentazione ufficiale. Galaxy Ring sarà disponibile all'acquisto a partire dal 25 settembre presso Samsung Shop Online e Samsung Shop App.