Galaxy Ring si fa desiderare: il lancio dopo l'estate

Non abbiamo visto particolari dettagli su Galaxy Ring, se non che sarà un anello smart dotato di diversi sensori per il rilevamento e il monitoraggio di parametri di salute e altri utili per le attività sportive. In altre parole, possiamo aspettarci dei sensori simili a quelli che troviamo sugli smartwatch attuali .

Samsung si è appena tuffata nel segmento degli anelli smart . Durante l'ultimo evento Unpacked , quello in cui ha presentato i nuovi smartphone top di gamma per il 2024 , ci ha lasciato intravedere anche Galaxy Ring .

Oltre a non aver svelato particolari dettagli tecnici e sulle funzionalità software, Samsung non ha nemmeno rilasciato particolari dettagli sul lancio di Galaxy Ring. Per fortuna nelle ultime ore sono trapelate informazioni proprio su questo aspetto.

In questo contesto, Daniel Seung, attuale responsabile della divisione B2B Wearable/IoT/Accessory di Samsung, ha confermato su LinkedIn che il colosso sudcoreano lancerà un nuovo dispositivo indossabile per la seconda metà del 2024.

Questa rivelazione ci fa ipotizzare che il nuovo Galaxy Ring verrà presentato nel secondo evento Unpacked di Samsung del 2024. Si tratterebbe dell'evento in cui verranno presentati ufficialmente i nuovi pieghevoli di Samsung (ecco la raccolta dei migliori pieghevoli del momento), con i nuovi smartwatch.

Solitamente l'evento si tiene nel periodo estivo, e questo potrebbe essere il momento perfetto per Samsung per presentare ufficialmente il nuovo Galaxy Ring, con la commercializzazione che inizierebbe verosimilmente in autunno.

Il nuovo Galaxy Ring sarà un dispositivo particolare, e ci aspettiamo che Samsung programmi il suo lancio con cura. D'altronde, sarà l'apripista di una nuova tipologia di dispositivi indossabili, che stiamo già intravedendo sul mercato.