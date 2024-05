Non dovrete preoccuparvi di perdere Galaxy Ring

La funzionalità è stata scovata da Android Authority nell'ultima versione dell'app Samsung Find, quella sviluppata da Samsung che ha la funzione di permettere agli utenti di localizzare i dispositivi Samsung eventualmente smarriti. Al momento, l'app prevede la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, come smartphone, tablet, smartwatch, cuffie, S Pen.

Dunque, appare naturale che Samsung intende allargare tale funzionalità anche per Galaxy Ring. All'interno del codice dell'app sono stati appunto trovati degli espliciti riferimenti alla compatibilità della funzionalità di localizzazione per lo smart ring di Samsung.

Questa funzionalità ha ancora più senso di esistere su Galaxy Ring rispetto agli altri dispositivi, visto che si tratta di un anello dalle dimensioni ridotte e che potrebbe essere facilmente smarrito accidentalmente, soprattutto quando viene rimosso dal dito per essere ricaricato.

La funzionalità per la localizzazione dell'anello, come vedete anche dagli screenshot in basso, potrà essere attivata tramite l'app Samsung Find e prevede la possibilità di aiutare la localizzazione del dispositivo per mezzo di un LED lampeggiante sull'anello. Inoltre, la modalità Smarrito permetterà anche di bloccare l'accesso al dispositivo, per evitare che i dati personali del proprietario cadano nelle mani di qualcun altro.

Chiaramente la funzionalità che abbiamo appena descritto non è ancora disponibile nell'app Samsung Find, e rimarrà tale almeno fino al lancio di Galaxy Ring. Vi ricordiamo che, al momento, Samsung non ha ancora annunciato una data ufficiale per la presentazione, la quale dovrebbe comunque cadere nella prima metà di luglio.