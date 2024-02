Il nuovo Galaxy Ring non sarà solo ricco di funzioni, ma il centro di un nuovo ecosistema. Parola di Samsung

Una delle novità che hanno maggiormente catturato l'attenzione al Galaxy Unpacked è stato il nuovo Galaxy Ring, un dispositivo che segna l'ingresso di Samsung in un settore, quello degli smart ring, ancora piuttosto inesplorato ma ricco di opportunità (se vi state chiedendo cosa siano questi dispositivi, date un'occhiata al nostro approfondimento e magari anche alla nostra lista dei migliori sul mercato).

La casa di Seul non ha svelato molto sul dispositivo, ma al MWC 2024 iniziato proprio oggi sono stati condivisi maggiori dettagli, e i giornalisti hanno potuto provarlo.

Come riportato da precedenti anticipazioni, l'anello intelligente è molto leggero, e al momento è disponibile in tre colorazioni, argento platino, nero ceramico e oro anche se la versione finale potrebbe essere diversa. Molto ampia la scelta di taglie disponibili all'evento, durante il quale non è stato possibile scattare foto: misure da 5 a 13 ma contrassegnate da S a XL.

Stando alle informazioni iniziali, le versioni più grandi avranno una batteria di dimensioni leggermente maggiori, ma non sono stati condivisi dettagli.

L'azienda ha però affermato che intende estendere l'autonomia rispetto ai dispositivi attuali, accennando anche al fatto che gli utenti potranno scegliere tra maggiore autonomia e maggiore funzionalità.

Per quanto riguarda i sensori, non sono stati specificati, ma Samsung ha dichiarato che saranno al vertice del settore e possiamo attenderci quelli per la misurazione della frequenza cardiaca, del movimento e del respiro.