Galaxy Ring: trapela il periodo di lancio con qualche sorpresa

Lo scorso gennaio, nello stesso evento in cui sono stati ufficializzati i nuovi Galaxy S24 , Samsung ha mostrato un piccolo assaggio di Galaxy Ring . Si tratta del primo anello smart del gigante sudcoreano, lo stesso per il quale sono appena trapelate delle interessanti informazioni .

Gli smart ring stanno definitivamente salendo alla ribalta. Se non li conoscete, allora vi suggeriamo di leggere la nostra guida su cosa sono e cosa fanno gli smart ring . Sappiamo che anche Samsung sta per tuffarsi in questo mercato.

Stando infatti a quanto riferito da ET News, Galaxy Ring dovrebbe essere presentato ufficialmente durante un evento Galaxy Unpacked. Questo dovrebbe tenersi il prossimo luglio, ovvero quando verranno presentati Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, i nuovi pieghevoli di casa Samsung.

Oltre al periodo di lancio, sono trapelate interessanti informazioni che indicano di cosa sarà capace il nuovo Galaxy Ring. Sembra infatti che l'anello smart di Samsung sarà in grado di effettuare la misurazione ECG, così come potrà rilevare l'andamento del flusso sanguigno.

Ci aspettiamo che quest'ultimo monitoraggio verrà effettuato in maniera continua, con il classico sensore ottico che troviamo sugli smartwatch, mentre quella ECG sarà disponibile tramite misurazioni puntuali.

Galaxy Ring dovrebbe anche essere capace di supportare i pagamenti wireless, una funzionalità non da poco per uno smart ring. Stando a quanto trapelato finora, Galaxy Ring dovrebbe arrivare sul mercato in otto dimensioni, in modo da adattarsi a quante più dimensioni di dita.

Insomma, ci aspetta uno smart ring piccolo ma potente e versatile. Non vediamo l'ora di conoscerlo tra qualche mese.