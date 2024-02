Galaxy Ring non è lontano: prima apparizione su Good Lock

Samsung sta per tuffarsi in un segmento di mercato tutto nuovo, una considerazione che fa particolarmente effetto se consideriamo che l'azienda è attiva da tanti anni in diversi segmenti del settore tech. Parliamo di Galaxy Ring, il dispositivo che abbiamo intravisto durante l'ultimo Galaxy Unpacked. Galaxy Ring sarà il primo anello smart della storia di Samsung. Si tratta ovviamente dell'anello smart che Samsung ci ha lasciato intravedere durante l'evento di presentazione dei nuovi Galaxy S24, tenutosi qualche settimana fa.

Durante l'anteprima di Galaxy Ring l'azienda non ha svelato particolari dettagli in merito alle tempistiche di lancio. Ma stando alle ultime informazioni trapelate in rete possiamo ipotizzare che non ci vorrà molto. Come vedete dagli screenshot che trovate in basso, Galaxy Ring ora viene mostrato tra i dispositivi disponibili all'interno della sezione di configurazione di Good Lock, la piattaforma che permette di personalizzare dal punto di vista grafico l'interfaccia One UI di Samsung.