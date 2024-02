Ultime su Galaxy Ring: Samsung rivela alcuni dettagli sull'autonomia e la data di lancio

Anche il capo della divisione mobile di Samsung, TM Roh , ha confermato questi dati in un'intervista al sito TechM, dichiarando però che l'anello, a differenza di Galaxy Watch, non supporta le telefonate.

Per l'occasione, Samsung ha svelato alcune funzionalità, come l'integrazione con Galaxy Watch (e potenzialmente altri dispositivi dell'ecosistema Samsung) e il supporto al monitoraggio del sonno e della fertilità.

Secondo alcune testate, Samsung potrebbe anche consentire agli utenti di scegliere tra maggiori funzionalità e maggiore autonomia, probabilmente impostando il numero e il tipo di metriche da monitorare.

Altre anticipazioni riguardano invece la finestra di lancio. Il vicepresidente di Samsung Dr. Hon Pak ha detto a The Elec che il Galaxy Ring sarebbe stato lanciato nella seconda metà dell'anno, il che si allinea con l'affermazione di un dirigente Samsung su LinkedIn qualche settimana fa e con altri rumor secondo cui l'anello verrà lanciato alla fine di luglio in un evento Unpacked.

Il momento sembra quindi propizio per questo tipo di dispositivi, anche se potrebbero rendere ancora più necessaria l'integrazione in alcuni ecosistemi. Nel caso del Galaxy Ring, per esempio, per molte funzioni sembra che sarà necessario l'abbinamento con un telefono della linea Galaxy S24.