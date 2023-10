Galaxy Ring di Samsung potrebbe arrivare non prima del 2025

Galaxy Ring di Samsung è ancora un mistero visto che le fughe di notizie sono state poche e soprattutto rare. Tuttavia, una nuova indiscrezione fa un po' di luce sull'anello smart dell'azienda sudcoreano. In particolare, Galaxy Ring è nella fase di sviluppo avanzato, ovvero in quella che precede l'avvio della produzione di massa. Secondo un rapporto di The Elec , Samsung sta lavorando su un unico modello – quindi nessuna versione Plus o Ultra – che verrà lanciato in quattro dimensioni. Queste diverse dimensioni sono pensate per adattarsi a dita di varie dimensioni. Ad esempio, Oura offre fino a otto diverse dimensioni per il suo anello intelligente.

Inoltre, il punto vendita sostiene che l'attuale versione dell'anello intelligente di Samsung è troppo grande per una commercializzazione immediata. Difatti, l'azienda starebbe cercando di implementare quante più funzioni possibili, prevedendo di rimuoverne alcune proprio per ridurre le dimensioni durante la fase di sviluppo della produzione di massa.

Tra l'altro, si dice che Samsung stia puntando al rilascio nel terzo trimestre del 2024 o nel primo trimestre del 2025. Le indiscrezioni ipotizzano anche che Galaxy Ring potrebbe essere lanciato insieme al Galaxy Z Fold 6 e al Galaxy Z Flip 6. Tuttavia, una voce diversa dall'informatore Ice Universe affermava che l'anello intelligente avrebbe debuttato nel gennaio 2024 insieme alla serie Galaxy S24.