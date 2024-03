Galaxy Ring non vede l'ora di mostrare la sua autonomia

Il lancio di Galaxy Ring è ufficiosamente previsto per questa estate, e niente lascia pensare che Samsung voglia aspettare un giorno di più del necessario. L'interesse verso il primo anello smart dell'azienda è infatti molto elevato, tanto che Samsung è già al lavoro per supportarlo adeguatamente attraverso i suoi smartphone.

Galaxy Ring, come del resto tutti i wearable di questo tipo, non può infatti compensare alla mancanza di un display. Ecco allora che, anche per cose banali, tipo conoscere il livello di carica della sua batteria, ci sarà bisogno di passare dallo smartphone accoppiato. Ed è proprio nel widget Samsung per la batteria che è comparso Galaxy Ring.