Anche Galaxy S20 FE può godersi Android 14, grazie alla LineageOS

Il modello di Samsung infatti non dovrebbe ricevere nuovi major update ufficiali da parte di Samsung, ovvero degli aggiornamenti che incrementano la versione di Android. In altre parole, Galaxy S20 FE non dovrebbe ricevere ufficialmente Android 14 . E a questo rimedia la LineageOS.

Abbiamo sempre lodato Android per la sua compatibilità con versioni del software non ufficiali, le cosiddette custom ROM che permettono di provare versioni personalizzate di Android . E questo beneficia a molti modelli di smartphone, tra i quali troviamo Galaxy S20 FE .

La LineageOS è una delle custom ROM più in voga negli ultimi tempi, soprattutto per il suo largo supporto e per la frequenza degli aggiornamenti che riceve. Proprio in questo contesto, gli utenti con Galaxy S20 FE saranno felici di apprendere del supporto della LineageOS 21 al loro modello.

Questa versione della LineageOS è quella basata su Android 14. Chiaramente non sono incluse le funzionalità che Samsung ha introdotto con la One UI 6, ma sono incluse tutte quelle introdotte da Google con Android 14.

Si tratta ovviamente di un ottimo sviluppo per gli utenti con Galaxy S20 FE, i quali si ritrovano con un dispositivo fermo ad Android 13 con la One UI 5.1. Sul sito LineageOS non troviamo particolari menzioni a bug critici nella build dedicata a Galaxy S20 FE, e questo ci porta a pensare che sia pronta per un utilizzo quotidiano senza troppi fastidi.

Se siete curiosi di provarla, allora potete fare riferimento alla pagina dedicata a Galaxy S20 FE sul sito della LineageOS, dove troverete le istruzioni per l'installazione per il modello 4G e per il modello 5G del dispositivo. Assicuratevi che il codice modello sia corrispondente a quello del vostro dispositivo prima di procedere, lo trovate in fondo al menù laterale a sinistra che elenca le specifiche tecniche.