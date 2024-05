One UI 6.1 con Galaxy AI (ma non tutte le funzioni) arriva sui Galaxy S21, S22 e Z Fold 3

L'aggiornamento, nelle prossime settimane, raggiungerà altri mercati, e ha un peso complessivo di 3 GB. Dunque, è consigliabile scaricarlo tramite Wi-Fi. Per il changelog completo, invece, occorrerà pazientare ancora un pò. Per quanto riguarda i dispositivi appartenenti alla gamma di Galaxy S21 , sembrerebbe che di Galaxy AI riceveranno soltanto la funzione Cerchia e Cerca . Dunque, sembrerebbe che gli smartphone lanciati prima del 2022 avranno soltanto un parzialissimo assaggio dell'IA di Samsung.

Buone notizie in arrivo per i possessori di Galaxy S21 e Galaxy S22 . Gli ex top di gamma del colosso coreano, infatti, stanno ricevendo l'aggiornamento che introduce la nuova One UI 6.1 e le funzionalità di Galaxy AI. Procedendo con ordine, gli utenti coreani stanno iniziando a ricevere la One UI 6.1 sui Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. L'update introduce diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, già viste ed apprezzate sull'ultima serie Galaxy S24.

In attesa di scoprirne di più sull'aggiornamento che sta arrivando sui vecchi ex top di gamma di Samsung, ricordiamo che la One UI 6.1 sui Galaxy S23 non ha debuttato in maniera proprio positiva. Nello specifico, dopo l'update alcuni utenti iniziarono a notare delle criticità relative al sensore d'impronte integrato nel display.

Nella fattispecie, registrarono dei problemi nella visualizzazione dell'animazione che appunto consente lo sblocco con questo sistema.

In quella occasione, Samsung attribuì la colpa a Google Discover. Consigliò, quindi, di rimuovere tutti i dati relativi all'app, aggiornarla e riavviare lo smartphone. Infine, altri utenti riscontrarono un insolito surriscaldamento durante la fase di ricarica. Insomma, non fu proprio un debutto assai felice quello della One UI 6.1 sui Galaxy S23.

In ogni caso, è sempre apprezzabile l'impegno del colosso coreano nell'aggiornare anche i dispositivi più vecchi. Tra l'altro, anche un assaggio di Galaxy AI è sempre ben accolto, visto che ormai il mondo si sta dirigendo sempre di più sull'implementazione dell'intelligenza artificiale.