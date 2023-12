Galaxy S23 FE non stupisce tra i cameraphone

Abbiamo visto il lancio di Galaxy S23 FE solo per specifici mercati, tra i quali non è presente l'Italia , anche se dovrebbe arrivare in futuro. E per coloro che lo stanno aspettando, arrivano degli importanti dettagli da parte di DxOMark , l'azienda francese che da anni valuta i comparti fotografici degli smartphone.

La prova di DxOMark sul comparto fotografico posteriore di Galaxy S23 FE non è andata in maniera eccellente. Il dispositivo ha ricevuto una valutazione complessiva di 127 punti, la quale lo colloca al 53° posto nella classifica generale. Per avere un confronto, Galaxy S23 FE ha totalizzato 6 punti in meno a quanto fatto da Pixel 7a, un modello che può essere considerato come uno dei suoi più diretti competitor.

In fase di scatto il dispositivo ha conseguito un parziale di 124 punti, mentre in fase di registrazione video è andata meglio con 131 punti. La fase in cui ha sofferto maggiormente corrisponde agli scatti in bokeh.

Tra gli aspetti positivi DxOMark ha menzionato le buone performance del sensore grandangolare, l'ottima resa della stabilizzazione video, la buona valutazione dell'esposizione e del range dinamico da applicare agli scatti e l'ottimo rendering cromatico. Andando a spulciare quelli negativi, troviamo che Galaxy S23 FE soffre di instabilità di focus quando la luminosità ambientale è bassa, la stessa condizione che genera rumore durante gli scatti. Anche la fotografia degli oggetti in movimento non ha entusiasmato.

Insomma, tra i punti negativi sottolineati da DxOMark troviamo degli aspetti che probabilmente non possono essere ottimizzati in maniera rilevante via software. La sofferenza con la poca luce potrebbe infatti dipendere da un limite hardware.

Se però volete saperne di più sul test completo effettuato da DxOMark su Galaxy S23 FE, allora vi suggeriamo di leggere il report completo sul sito ufficiale.

Qui sotto trovate anche un riepilogo grafico delle prove effettuate.