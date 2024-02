Galaxy S24 e Android Auto non vanno d'accordo: i modelli di auto che hanno problemi

Non arrivano notizie confortanti per coloro che hanno uno dei nuovi Galaxy S24 , gli attuali top di gamma Android di casa Samsung, e vogliono usarlo su Android Auto , il popolare sistema di infotainment di casa Google.

Secondo le segnalazioni emerse online, i problemi sorgerebbero sin dalla connessione degli smartphone con Android Auto in auto. Questo significa che non è proprio possibile avviare Android Auto una volta connesso un Galaxy S24 oppure, nel caso in cui la connessione avvenisse con successo, la stessa verrebbe interrotta durante l'utilizzo di Android Auto.

Finora è noto che i problemi di connessione tra Galaxy S24 e Android Auto si verificano soprattutto sui modelli di auto Volkswagen, Skoda e SEAT. Non è stato però specificato se si tratta di problemi che riguardano solo la modalità di connessione cablata, solo quella wireless, oppure entrambe.

Samsung ha anche pubblicato una pagina di supporto per il problema specifico, dove spiega alcune procedure da tentare per risolvere il problema. Tra i suggerimenti troviamo la sostituzione del cavo usato per la connessione, oppure il controllo delle impostazioni dello smartphone e dell'auto per verificare che non ci sia nulla che impedisca la corretta connessione.

Volkswagen, tramite la sua pagina di supporto, indica che potrebbe trattarsi di un problema di gestione degli indirizzi IP da parte di Android, causati dall'utilizzo dell'hotspot su dispositivi Android. Questo ci fa pensare che il problema possa interessare anche la versione wireless di Android Auto.

Non sappiamo se il problema descritto coinvolge anche altre case automobilistiche e se è riscontrato anche in Italia. Fateci sapere se avete notato qualcosa del genere, in attesa che Google e Samsung rilascino il probabile fix.