Galaxy S24: dalla Corea trapelano le date di lancio, preordine e arrivo sul mercato

Non è un annuncio ufficiale, ma sembra un'informazione molto solida: direttamente dalla Corea arriva l'anticipazione che tutti aspettavano: le date di lancio, inizio dei preordini e arrivo sul mercato della nuova serie Galaxy S24 (sapete come aggiornare le app Samsung sul Galaxy Store?).

A dichiararlo è il popolare sito locale di tecnologia The Elec, che citando una fonte anonima ma interna all'azienda conferma le speculazioni di alcune settimane fa dell'evento Unpacked, aggiungendo anche le altre informazioni (leggi anche: come personalizzare un telefono Samsung).

Secondo quanto riferito, la serie Samsung Galaxy S24 verrà presentata a livello globale il 17 gennaio 2024 durante un evento Unpacked che si terrà a Sunnyvale, USA, non lontano dalle sedi di Apple e Google (anzi, proprio in mezzo tra Mountain View e Cupertino). The Elec afferma che Samsung abbia preso in considerazione anche San Francisco e Seul, ma abbia optato per Sunnyvale per rimarcare la collaborazione con Google e aumentare la competizione con Apple.

The Elec rivela anche che la prevendita inizierà da subito, quindi il 17 gennaio, e chi ha effettuato il preordine inizierà a ricevere i dispositivi tra il 26 e il 30 gennaio. La vendita generale inizierà invece il 30 gennaio su tutti i principali canali di vendita.

Ricordiamo le presunte specifiche dei dispositivi:

Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus:

Schermo : QHD AMOLED LTPO, refresh a 120 Hz

: QHD AMOLED LTPO, refresh a 120 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy con GPU Adreno 740 / Exynos 2400

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy con GPU Adreno 740 / Exynos 2400 RAM: fino a 12 GB

fino a 12 GB Archiviazione: fino a 512 GB

fino a 512 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Grandangolo : 12 megapixel Teleobiettivo zoom : 10 megapixel con zoom 3x

: Fotocamera anteriore : 12 MP

: 12 MP OneUI 6 basata su Android 14

Resistenza a acqua e polvere IP68

Lettore impronte sotto allo schermo

Batteria: 4.000 mAh con ricarica a 25 W (S24) 4.900 mAh con ricarica a 45 W (S24+)

Samsung Galaxy S24 Ultra: