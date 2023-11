I Galaxy S24 escono allo scoperto: chi vi ricordano?

Dalle immagini, che in realtà ritraggono dei dummies , ovvero solo le scocche che dovrebbero caratterizzare i nuovi dispositivi, vediamo che il design è molto coerente con quello dei Galaxy S23 che abbiamo conosciuto quest'anno. Samsung sembra dunque intenzionata a proseguire con la stessa filosofia di design che abbiamo visto per le ultime generazioni dei suoi top di gamma.

Nelle ultime ore sono trapelati degli interessanti dettagli proprio in merito ai Galaxy S24. Le immagini che trovate in galleria mostrano l'aspetto che dovrebbero avere tutti i membri della nuova serie Galaxy S24. Stiamo parlando ovviamente di Galaxy S24 , S24+ e S24 Ultra .

Andando più nello specifico, Galaxy S24 Ultra sembra avere un design rettangolare, più squadrato rispetto a quello di Galaxy S24 e S24+.

Le dimensioni dovrebbero corrispondere a 162,3 x 79,0 x 8,7 mm, molto simili a quelle di S23 Ultra.

Parlando del fratello di mezzo, Galaxy S24+, le dimensioni dovrebbero corrispondere a 158,5 x 75,9 x 7,75 mm, mentre Galaxy S24 avrebbe le dimensioni di 147,0 x 70,5 x 7,6 mm. Confrontandole con quelle dei loro rispettivi predecessori vediamo che ci sono differenze minime.

Dalle immagini appena trapelate apprendiamo dettagli che riguardano solo il design e le dimensioni. Oltre a questo, apprendiamo anche che i nuovi Galaxy S24 avranno delle scocche in titanio, proprio per competere con iPhone 15 Pro. Di questo ne abbiamo parlato in questo articolo.

Relativamente al lancio sul mercato, i rumor finora emersi online indicano che i nuovi Galaxy S24 potrebbero essere presentati per fine gennaio, con il classico evento Unpacked che ormai caratterizza le grandi novità di Samsung.