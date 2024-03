Galaxy S24 non è un top camera phone: scatta come Pixel 7a per DxOMark

Il noto team francese che valuta in maniera approfondita i comparti fotografici degli smartphone, ha sancito un punteggio di 133 punti per Galaxy S24. Si tratta di una cifra modesta , la quale colloca Galaxy S24 al 40° posto della classifica generale. Il dispositivo si posiziona come Pixel 7a , un modello arrivato sul mercato a prezzo consistentemente più basso e con hardware oggettivamente più modesto.

Galaxy S24 è il fratello più piccolo della nuova serie di top di gamma Samsung, ed è lecito attendersi da un dispositivo del genere delle performance di alto livello anche in campo fotografico. Peccato che DxOMark non sia completamente d'accordo.

In fase di scatto Galaxy S24 ha conseguito un parziale di 134 punti, mentre in fase di zoom si è distinto in positivo con un parziale di 135 punti. Sembra che invece sia stato carente in fase di registrazione video, dove ha preso un parziale di 125 punti, e anche in modalità bokeh per la quale ha conseguito un parziale di 65 punti.

Andando a vedere cosa ha convinto DxOMark, troviamo la gestione dell'esposizione e la bontà dei contrasti, in quasi tutte le condizioni di scatto. Hanno convinto anche il controllo degli artefatti e l'efficienza dell'autofocus durante gli scatti.

Andando invece a vedere i punti negativi, DxOMark ha evidenziato come Galaxy S24 soffra di un alto livello di rumore in molte condizioni di scatto, di inaccuratezze nella gestione cromatica e di alcune imperfezioni dell'autofocus durante la registrazione video.

Soffermandosi sui punti negativi, riconosciamo come alcuni di essi potrebbero essere corretti via software con futuri aggiornamenti. Possiamo aspettarci che Samsung decida di correggere il tiro in futuro via software, visto che si tratta pur sempre di uno dei suoi attuali top di gamma.

Per maggiori dettagli sulle prove effettuate da DxOMark su Galaxy S24, allora potete far riferimento al report completo dove troverete diversi esempi e confronti con dispositivi della sua stessa caratura. Qui sotto trovate anche un riepilogo grafico delle prove effettuate.