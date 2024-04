Altro che Ring e Fold: Galaxy S24 FE potrebbe essere il vero asso nella manica di Samsung!

Samsung non mette molto l'accento sulla serie FE (Fan Edition), ma è indubbio che questi smartphone catturino facilmente l'interesse del pubblico, grazie al solitamente ottimo rapporto qualità / prezzo. E quest'anno Galaxy S24 FE potrebbe arrivare ben prima del previsto.

Galaxy S23 FE (in copertina) è stato lanciato in Italia a dicembre 2023, quando già si respirava l'aria del lancio di Galaxy S24. Chiaro quindi che la "congiunzione astrale non fosse particolarmente fortunata, e infatti nella nostra recensione abbiamo espresso qualche dubbio.

Secondo quanto riporta una nota fonte coreana però, Samsung Galaxy S24 FE sarà lanciato durante l'estate 2024, forse in concomitanza con l'attesissimo Galaxy Ring e con i nuovi pieghevoli dell'azienda (o comunque nella loro scia).

Samsung starebbe già producendo milioni di S24 FE, un'indicazione un po' vaga, che purtroppo non contribuisce a rendere il report più credibile. In mancanza quindi di prove concrete possiamo anche credere che Samsung sia al lavoro su questo "finto" top di gamma, ma ancora non siamo pronti a scommettere sul suo arrivo a breve.