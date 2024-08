Galaxy S24 FE scalda i motori: il lancio è davvero imminente

Galaxy S24 FE viene certificato, buona notizia per il suo lancio ufficiale

Nelle ultime sono emersi importanti dettagli su Galaxy S24 FE e il suo arrivo ufficiale sul mercato. Stando infatti a quanto riferito da 91 Mobiles, il dispositivo di Samsung ha ricevuto le certificazioni di rito necessarie per la sua commercializzazione.

Nello specifico, Galaxy S24 FE ha ricevuto la certificazione Bureau of Indian Standards. Si tratta di un organismo ufficiale presso il quale tutti i dispositivi elettronici destinati al mercato indiano devono essere certificati.

Il modello certificato corrisponde alla sigla SM-S721B/DS.

Si tratta della stessa sigla associata al modello di Galaxy S24 FE trapelata nelle scorse settimane, anche sul sito ufficiale Samsung. Questo conferma in maniera abbastanza limpida che Samsung ha tutte le carte in regola per lanciare il nuovo Galaxy S24 FE in India.

Aver conseguito la certificazione per la commercializzazione in India indica quindi che Galaxy S24 FE potrebbe arrivare a breve nel mercato indiano. E guardando al passato, ovvero alle precedenti generazioni di smartphone della serie Fan Edition di Samsung, possiamo ipotizzare che un lancio in India arriverà in parallelo, o leggermente prima, del lancio nel mercato statunitense ed europeo.

I precedenti rumor indicavano un probabile lancio di Galaxy S24 FE per ottobre. Quanto appena è emerso online è ovviamente compatibile con queste tempistiche. A breve potremmo quindi saperne di più anche da Samsung, con la comunicazione della data ufficiale di lancio.