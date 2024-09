Galaxy S24 FE svelato in anticipo: 200 euro meno basteranno?

La nuova Fan Edition di Galaxy S24 che è in fase di finalizzazione dovrebbe presto debuttare sul mercato, compreso quello europeo. E a qualche settimana dal lancio, abbiamo modo di apprendere in anticipo sotto quali vesti si presenterà.

Manca sempre meno al lancio ufficiale del nuovo smartphone di fascia alta di casa Samsung (ecco quali sono i migliori smartphone di Samsung del momento). Parliamo ovviamente di Galaxy S24 FE , il dispositivo per cui è appena emerso online un corposo leak che anticipa specifiche tecniche e design .

Le specifiche e design di Galaxy S24 FE

Insomma, vedendo questa ipotetica scheda tecnica ci accorgiamo che Galaxy S24 FE dovrebbe arrivare sul mercato con un equipaggiamento hardware leggermente meno prestante di quello che troviamo sulla serie Galaxy S24, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico .

Queste informazioni che stiamo per vedere arrivano direttamente da Samsung, la quale divisione statunitense ha condiviso per errore online. Andiamo quindi a vedere l'ipotetica scheda tecnica di Galaxy S24 FE:

Grazie all'affidabile Roland Quandt abbiamo modo di apprendere in anticipo quali saranno le specifiche e il design del nuovo Galaxy S24 FE. Si tratta di un modello che è stato protagonista di diversi leak in precedenza, ma ora sembra confermato che arriverà a breve.

Anche la RAM ammonta a "soli" 8 GB e che fa sorgere delle domande legittime su "quanta" intelligenza artificiale, ovvero le funzionalità Galaxy AI, potrà supportare il nuovo modello di Samsung. I render appena trapelati in realtà indicano che Galaxy AI ci sarà, ma bisogna capire se si tratterà del completo set di funzionalità che troviamo sugli attuali top di gamma Samsung.

Dal punto di vista del design, le immagini ci mostrano un look praticamente identico a quello che caratterizza Galaxy S24. Anteriormente vediamo un display forato al centro per ospitare la fotocamera anteriore, e posteriormente vediamo un modulo fotografico costituito da tre sotto-moduli circolari per le fotocamere.

Guardando quindi queste specifiche ci chiediamo quale potrebbe essere il reale appeal di questo modello, che verrà lanciato a fine 2024 ovvero diversi mesi dopo Galaxy S24 e all'alba dei nuovi Galaxy S25. Probabilmente il reale aspetto di interesse sarà il prezzo di lancio, visto che questo Galaxy S24 FE è atteso nel mercato europeo a 749 euro.

Si tratta di una cifra che ancora deve trovare particolari conferme. Se così fosse, si tratterebbe di quasi 200 euro in meno rispetto al prezzo di lancio di Galaxy S24, e comunque meno del prezzo al quale si trova lo stesso S24 attualmente sul mercato.

Il debutto sul mercato potrebbe avvenire il prossimo 3 ottobre, quindi aspettiamoci a breve un annuncio ufficiale da parte di Samsung.