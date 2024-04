Forse con Galaxy S24 FE Samsung non imparerà dai propri errori, dopotutto

Galaxy S24 FE si farà, ma la tempistica di lancio potrebbe essere sempre un problema

Stando a un rapporto di GalaxyClub, Samsung Galaxy S24 FE è in via di produzione. In linea con la logica dei precedenti telefoni della serie, il telefono porta il nome in codice R12. Galaxy S20 FE aveva il nome in codice R8, Galaxy S21 FE era R9 e Galaxy S23 FE aveva il nome in codice R11. E R10? Avrebbe dovuto essere Galaxy S22 FE, ma alla fine non è mai stato rilasciato sul mercato.

Al momento non sappiamo molti altri dettagli sul dispositivo. Non è chiaro se Galaxy S24 FE sarà basato sulla serie Galaxy S23 in termini di hardware o sui Galaxy S24, ma come abbiamo riportato nella nostra recensione, Galaxy S23 FE ci ricordava in molti aspetti un Galaxy A75 ma a un prezzo superiore.

Il problema grosso di Galaxy S23 FE è stato la data di lancio, troppo a ridosso dei Galaxy S24. Precedenti rumor lasciavano presagire una presentazione per l'estate del 2024, ma ora sembra più incerto.

Secondo GalaxyClub, l'attuale stato di sviluppo sembra escludere un lancio in estate o all'inizio dell'autunno. Secondo il portale, Galaxy S24 FE dovrebbe essere presentato al più presto alla fine dell'autunno, o addirittura all'inizio del 2025. Proprio come è successo con Galaxy S23 FE.

Il che ci riporterà indietro di un anno e, salvo sorprese, alle stesse considerazioni.