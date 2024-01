Rivoluzione delle gesture sui Galaxy S24: dobbiamo "ringraziare" il nuovo Cerchia e Cerca?

Come stiamo imparando ad apprezzare sempre più, i Galaxy S24 non sono esclusivamente telefoni votati all'IA, ma presentano una serie di novità nascoste piuttosto interessanti. Una di queste riguarda la navigazione gestuale, che nei nuovi dispositivi ha subito una vera e propria rivoluzione e si è grossomodo allineata con quella di Android (volete comprare un Galaxy ma gli ultimi sono troppo costosi? Date un'occhiate al nostro elenco dei migliori telefoni Samsung in commercio, sempre aggiornato e con offerte veramente imperdibili!). In pratica, come in praticamente ogni aspetto dell'interfaccia, storicamente Samsung ha personalizzato e infarcito di opzioni anche le gesture, permettendo ai suoi utenti una possibilità di scelta maggiore rispetto ad Android stock. Una di queste funzioni riguarda la barra di "suggerimento", una barra inferiore che Google ha introdotto quanto ha portato la navigazione gestuale su Android. Nei Galaxy è da tempo possibile nasconderla attraverso un interruttore apposito all'interno delle Impostazioni della barra di navigazione (immagine sotto, a sinistra). Ora con i nuovi Galaxy S24 con One UI 6.1, questa opzione è scomparsa, e non è più possibile nascondere suddetta barra, proprio come non è possibile farlo nei Pixel (immagine sotto a destra).

A sinistra, Galaxy S23 Ultra con One UI 6.0 e a destra Galaxy S24 Ultra con One UI 6.1. Fonte: 9to5Google

Ma non è l'unica novità. Samsung aveva anche implementato una propria serie di gesture personalizzate, che fondamentalmente permettono di dividere la barra di suggerimento in tre parti e scorrere verso l'alto su ognuno di questi settori per mimare la pressione dei tasti di navigazione (indietro, home e recenti, immagine sotto a sinistra). Anche questa opzione è scomparsa nei nuovi Galaxy S24 (immagine sotto a destra), il che, di nuovo, la allinea al sistema di navigazione di Android.

A sinistra, Galaxy S23 Ultra con One UI 6.0 e a destra Galaxy S24 Ultra con One UI 6.1. Fonte: 9to5Google