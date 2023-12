I Galaxy S24 prendono forma: trapela quello che leggete prima di comprarli

Ci stiamo avvicinando sempre di più al nuovo anno, un 2024 che si aprirà con le novità più importanti da parte di Samsung per il segmento smartphone.

Stiamo parlando ovviamente del lancio dei nuovi Galaxy S24, la serie di dispositivi che rappresenteranno il non plus ultra di Samsung per il 2024. Nelle ultime settimane si sono intensificati i rumor a proposito dei nuovi top di gamma Samsung, e ora apprendiamo ulteriori dettagli.