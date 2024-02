Galaxy S24 sta per ricevere una nuova personalizzazione del display che piacerà a molti

Samsung sarebbe infatti in procinto di rilasciare una nuova funzionalità per i suoi Galaxy S24 che permetterà di personalizzare ulteriormente il display . Nello specifico, si tratta della possibilità di personalizzare la vividezza del display.

Samsung è un punto di riferimento quando si parla dei migliori smartphone Android in circolazione . E per i suoi Galaxy S24 sarebbe pronta a introdurre una nuova funzionalità che farà felici gli amanti della personalizzazione (ecco la guida per personalizzare Android al meglio ).

Stando ai dettagli trapelati finora, aumentare la vividezza di un singolo livello corrisponderà ad avere un display vivido come quello di Galaxy S23 Ultra . Incrementarla di due livelli invece corrisponderà ad averlo vivido come quello di S21 Ultra .

Questa nuova funzionalità consisterebbe in un nuovo cursore integrato nelle impostazioni di personalizzazione del display, all'interno della One UI di Samsung. Con tale cursore sarà possibile aumentare o diminuire la vividezza del display dei Galaxy S24. Aumentarla significherà incrementare la saturazione dei colori.

Da queste considerazioni capiamo che il display dei Galaxy S24 non è particolarmente vivido se comparato ai modelli precedenti rilasciati da Samsung. Questo potrebbe aver portare qualche utente a storcere il naso in merito alle performance del display dei nuovi Galaxy S24. E allora ecco che Samsung ha pronta la soluzione.

Al momento non è chiaro quando arriverà la funzionalità appena trapelata. Possiamo aspettarci che verrà integrata in uno dei prossimi aggiornamenti software rilasciati per la One UI. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più in merito alle tempistiche di rilascio. Nel frattempo fateci sapere se a voi farebbe comodo una funzionalità del genere.