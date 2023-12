Galaxy S24 non dovrebbe rincarare, ma non è una buona notizia

Samsung, nel suo evento Unpacked (che si terrà probabilmente il 17 gennaio 2024) presenterà i nuovi Galaxy S24. Sui dispositivi si sa già abbastanza, ad eccezione dei prezzi. Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni, sembrerebbe che l'azienda abbia intenzione di lanciare i suoi top di gamma con prezzi competitivi. Difatti, gli smartphone dovrebbero essere venduti allo stesso prezzo dei modelli precedenti. Per questo motivo, Samsung starebbe puntando ad aumentare le vendite del 10%, prevedendo di vendere almeno 33 milioni di Galaxy S24.

Entrando nel vivo della notizia, secondo le indiscrezioni, Samsung riuscirà a confermare gli stessi prezzi dell'anno scorso grazie alla scelta di equipaggiare le varianti Standard e Plus - in alcuni mercati selezionati - con il processore Exynos 2400 (ad eccezione degli Stati Uniti, dove anche questi due modelli dovrebbero avere il chip Snapdragon 8 Gen 3). La variante Ultra, invece, in tutti i mercati dovrebbe debuttare con a bordo il processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.