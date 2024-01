L'evoluzione di Galaxy S24: i primi test mostrano i passi in avanti rispetto ai predecessori

Abbiamo visto in fase di presentazione che tra le novità più grandi dei nuovi flagship di casa Samsung c'è l' intelligenza artificiale , la quale è presente in maniera trasversale in tutto il dispositivo. Da punto di vista hardware ci sono stati sicuramente degli aggiornamenti, e allora ci interessa da vicino capire quando questi nuovi Galaxy S24 rappresentano un'evoluzione rispetto ai predecessori S23.

In entrambi i casi, i nuovi processori sembrano fare la differenza in termini di rapidità e fluidità rispetto ai rispettivi modelli dello scorso. Secondo quanto riferito da Chip, tale differenza si noterebbe soprattutto nelle condizioni di utilizzo estremamente spinto .

I primi test di autonomia hanno certificato 15 ore e 59 minuti per S24 Ultra, 16 ore e 40 minuti per S24 e ben 17 ore e 48 minuti per S24+. Mentre i tempi di ricarica completa si sono attestati a 80 minuti per S24+, 90 minuti per S24 e 93 minuti per S24 Ultra.

Oltre a tutto questo, tra i punti di maggiore evoluzione dobbiamo considerare tutta la potenza dell'intelligenza artificiale Galaxy AI che lo scorso anno forse nemmeno immaginavamo. Insomma, i nuovi Galaxy S24 sembrano poter essere in grado di mantenere le promesse, staremo a vedere se ciò che accadrà anche dopo le nostre prove sul campo.