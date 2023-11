Contrordine: la RAM dei Galaxy S24 (a parte uno) potrebbe deludere

A poco più di un mese dalla presentazione dei Galaxy S24, spunta una nuova anticipazione che metterebbe in discussione uno dei rumor dati per scontati degli ultimi mesi: l'aumento della RAM per tutti i dispositivi dei nuovi top di Samsung (sapete perché Android ha bisogno di più RAM di iOS?).

Il noto leaker Ice Universe ha infatti pubblicato un post su X che sembrerebbe chiudere la porta a questa ipotesi, riportando il quantitativo di memoria atteso per i vari modelli, e sottolineando come Galaxy S24 Ultra non arriverà in una versione con 16 GB di RAM.