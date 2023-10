Il Galaxy S24 "ruberà" una funzionalità ad Apple e Huawei

Proprio sull'onda della completezza Samsung vuole introdurre una nuova funzionalità nei propri dispositivi di punta del 2024: la connettività satellitare , una tecnologia ideata per le situazioni di emergenza, ma sicuramente non innovativa, perché l'abbiamo già vista sugli iPhone 14 e iPhone 15 e sulla serie P60 di Huawei .

La connettività satellitare può essere determinante nei momenti di difficoltà, come nel caso di un disastro naturale o nel momento in cui si ha un problema in una zona isolata dove non si ha a disposizione una normale connessione telefonica.

Samsung stava lavorando a questa funzionalità già da molto tempo: sembra che permetterà di mandare e ricevere SMS e di fare lo streaming video ad alta definizione tramite la rete satellitare. Tuttavia, non è ancora chiaro se sarà un'esclusiva del Galaxy S24 Ultra o se sarà disponibile su tutta la serie Galaxy S24.