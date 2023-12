Galaxy S24 avrà una funzione che potrà salvare la vita ai suoi utenti

Mentre si avvicina sempre di più la data di debutto, continuano ad emergere indiscrezioni sui futuri Samsung Galaxy S24. In particolare, sembrerebbe che i prossimi smartphone dell'azienda coreana potranno inviare SMS di emergenza tramite la connettività satellitare (in maniera simile a quanto già è possibile fare su iPhone).

Entrando nel vivo della notizia, uno screenshot catturato dal futuro Galaxy rivela la nuova funzionalità di Samsung: si tratta di "SMS di emergenza via satellite" e a riguardo la società ha spiegato che se l'utente contatterà i servizi di emergenza quando non è connesso ad una rete mobile, il colosso coreano lo collegherà tramite una rete satellitare in modo tale che esso potrà inviare un SMS di emergenza.