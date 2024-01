C'era proprio bisogno che Samsung copiasse questa funzione di Apple?

Cosa significa? In pratica invece di avere uno schermo Always on per mostrare le notifiche con lo schermo nero, sfruttando le caratteristiche degli schermi OLED di non accendere i pixel per mostrare il nero e quindi non sprecare energia, si può scegliere di mostrare lo sfondo del telefono (immagine sotto).

Non si tratta di una soluzione particolarmente rilevante, ma visto che è abilitata per impostazione predefinita si nota immediatamente: la possibilità di impostare lo sfondo del telefono anche per l'Always on .

I Galaxy S24 sono arrivati con una miriade di funzioni, soprattutto legate all'intelligenza artificiale (non perdetevi la nostra completissima anteprima in fondo all'articolo), ma ce n'è una piuttosto curiosa che riguarda l'Always on e prende spunto da Apple (a proposito, sapete come attivare l'Always on su Android ?).

Always on dei nuovi Samsung Galaxy S24 Ultra, a sinistra. A destra, l'Always on di Galaxy S23 Ultra. Fonte: Android Police

La funzione era stata introdotta da Apple nel 2022 con Schermo sempre acceso, lanciato con gli iPhone 14 Pro, e possiamo quindi affermare che la casa di Seul abbia quantomeno preso spunto dalla mela.

E questo nonostante su Android l'Always on sia presente da più di dieci anni. Era infatti il lontano 2013 quando Motorola introduceva il suo Active Display, poi implementato da quasi tutti i produttori di telefoni, e ci sono voluti ben nove anni per Apple per introdurlo sugli iPhone.

Certo, sia sui melafonini che sui nuovi Samsung si può tornare all'Always on classico, e avere la possibilità di scegliere non fa mai male, ma nondimeno non tutti saranno contenti della novità, anche perché come dicevamo è attiva per impostazione predefinita.

Per disattivarla, bisogna andare nelle Impostazioni del telefono, toccare Schermata di blocco e selezionare Schermo sempre attivo. Qui troverete non solo la possibilità di disattivare lo sfondo in questa schermata, ma anche alcune opzioni che mostrano come Samsung abbia portato la soluzione di Apple a un livello superiore (anche con un pizzico di IA).

Tra gli interruttori a disposizione, infatti, ne troverete uno chiamato Cancella sfondo (immagine sotto a sinistra).

Se abilitato e il telefono rileva nell'immagine un soggetto in primo piano, è in grado di ritagliarlo in modo da mostrare solo quello su uno sfondo nero, una sorta di via di mezzo tra il classico Always on e quello di Apple.

In alternativa si può lasciare disattivato (immagine sotto al centro), il che mostrerà tutta l'immagine, o, in caso non ci siano figure in primo piano, non sarà possibile attivarlo (immagine sotto a destra).