Altro che Pixel: i Galaxy S24 saranno i telefoni IA più smart di sempre. Parola di Samsung

Ci sono periodi in cui i produttori di telefoni investono tutto sui megapixel delle fotocamere, altri su funzionalità particolari, ad esempio i moduli esterni o gli schermi curvi (se volete fare un tuffo nel passato, ecco una carrellata di smartphone dal design particolare).

Adesso è il momento dell'intelligenza artificiale, e a quanto pare Samsung sta mettendo tutto il suo peso per rendere i prossimi Galaxy S24 il perfetto dispositivo IA tascabile (leggi anche: le migliori app per usare l'IA).

Ad affermarlo è un rumor rilanciato da SamMobile, che avrebbe contattato fonti interne al gigante di Seul secondo cui Samsung vuole rendere "Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra i telefoni AI più intelligenti di sempre, anche più dei Pixel".

Purtroppo non ci sono ulteriori dettagli che chiariscano questa affermazione, ma a quanto pare la serie Galaxy S24 sarà dotata di funzionalità provenienti direttamente da ChatGPT e Google Bard, come la possibilità di creare contenuti a partire da un prompt di testo.

A questo si aggiungeranno le funzionalità create dalla stessa azienda, e di cui abbiamo avuto un assaggio alla presentazione del nuovo Exynos 2400, come la creazione di immagini a partire da testo (sia offline che online).

Sempre le stesse fonti, Samsung starebbe sviluppando ulteriori miglioramenti sul fronte della trascrizione della voce in testo e probabilmente in Bixby, che come altri leaker hanno anticipato qualche settimana fa potrà rispondere in modo più naturale.

Evidentemente Samsung inizia a sentire il peso della concorrenza di Google, che con le sue soluzioni intelligenti nei Pixel sta iniziando a conquistare fette di mercato, e ha tutta l'intenzione di ribattere, magari con l'obiettivo di rendere nuovamente interessanti gli smartphone.

Ricordiamo che la serie Galaxy S24 dovrebbe essere presentata intorno al 18 gennaio del prossimo anno, e se gli ultimi rumor parlano di un aggiornamento incrementale, almeno dal punto di vista delle specifiche, è probabile che la casa di Seul voglia concentrarsi sulle funzionalità, un aspetto da sempre cavallo di battaglia dei Pixel.

E vediamole, queste caratteristiche tecniche. Secondo le ultime anticipazioni, ci attendiamo schermi LTPO Dynamic AMOLED 2x per tutti i modelli della gamma e fotocamere migliorate. Galaxy S24 dovrebbe essere dotato di un pannello con risoluzione Full HD, Galaxy S24+ potrebbe essere aggiornato a un pannello OLED QHD+, e tutti e tre i dispositivi dovrebbero arrivare fino a 2.400 nit di luminosità.

Dal punto di vista del SoC, i Galaxy S24 e Galaxy S24+ in Europa e altre parti del mondo dovrebbero adottare l'Exynos 2400, mentre negli Stati Uniti, in Canada e Cina i due telefoni verranno spediti con l'ultimo Snapdragon 8 Gen 3. Per quanto riguarda Galaxy S24 Ultra, invece, verrà commercializzato con Snapdragon 8 Gen 3 in tutti i mercati.