I Galaxy S24 hanno un problema di schermo con colori slavati?

Con l'arrivo dei primi Galaxy S24 nelle mani degli utenti, i nuovi dispositivi di Samsung sono messi sotto torchio e analizzati da ogni punto di vista, e uno degli aspetti che sta rimbalzando su Internet è la possibilità che presentino uno schermo dai colori slavati (se siete alla ricerca di uno smartphone Samsung, date un'occhiata alla nostra lista dei migliori dispositivi del marchio, sempre aggiornata con gli ultimi arrivi e offerte). Su Reddit sono infatti apparsi alcuni thread molto popolari che evidenziano come i nuovi dispositivi presentino una netta differenza rispetto ai precedenti, e per confermare la notizia Android Authority ha messo di fianco un Galaxy S23 Ultra (sotto a destra) e un Galaxy S24 Ultra (sotto a sinistra), mostrando in effetti una netta differenza.

Galaxy S24 Ultra (a sinistra) e Galaxy S23 Ultra (a destra). Fonte: Android Authority

Attenzione, però: entrambi i telefoni sono impostati sull'opzione colori "Vividi", che consente di avere colori più saturati rispetto alla selezione Naturali (quella da scegliere se si preferiscono colori più fedeli alla realtà), e a quanto pare è questo il problema dei nuovi Galaxy S24, che sarebbe di natura software. Come confermato da un utente su Reddit, infatti, attivando l'impostazione colori Vividi sui Galaxy S24 non cambia nulla (immagine sotto).

Stando alle testimonianze degli utenti, il difetto non riguarda Galaxy S24 Ultra, ma anche Galaxy S24+ e, sospettiamo, anche Galaxy S24. Samsung non si è ancora espressa ufficialmente sulla questione, quindi non abbiamo conferma che il problema sia solo di natura software della One UI 6.1, ma sembra molto probabile, perché su Naturale non ci sono grandi differenze tra Galaxy S23 Ultra e Galaxy S24 Ultra. A conferma di ciò, nel thread di Reddit di cui sopra un utente ha affermato di aver parlato con l'assistenza Samsung, che gli ha confermato l'arrivo a breve di un aggiornamento.

