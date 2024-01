L'ingrediente segreto di Galaxy S24 Ultra che lo proteggerà dai graffi

Come abbiamo anticipato nella nostra anteprima, una delle caratteristiche dei nuovi Galaxy S24 Ultra è il rivestimento Gorillar Armor, che certifica un netto cambiamento con il passato. A cominciare dal nome (a proposito di schermo, sapete come registrare lo schermo su Android?).

Se infatti Gorilla Glass è stato per anni il rivestimento di tutti i dispositivi mobili in commercio, con la serie 12 gli iPhone sono passati dalla soluzione dell'azienda al proprietario Ceramic Shield, e ora Corning abbandona la dicitura "Glass".

Con i nuovi Galaxy S24 Ultra, l'azienda introduce Gorilla Armor, un pannello che promette un salto generazionale in termini di durata e design, e che il marchio definisce "un diverso tipo di materiale di copertura per smartphone".

Innanzi tutto l'aspetto: Gorilla Armor riduce i riflessi del 75%, il che aumenta la leggibilità e minimizza i riflessi in quasi ogni contesto, almeno stando ai test di laboratorio.

Inoltre Corning ha rilevato non solo una maggiore resistenza ai graffi rispetto al Gorilla Glass, ma ha voluto misurarla, e per farlo ha creato un test apposito chiamato appropriatamente Scratch Bot.

Stando ai test condotti dall'azienda, Gorilla Armor non ha mostrato graffi visibili e ha dimostrato oltre quattro volte più resistenza ai graffi rispetto ad altri vetri in aluminosilicato.

Per quanto riguarda la composizione, Corning ha rimarcato la sua attenzione alla sostenibilità, in quanto Gorilla Armor è realizzato con il 25% di contenuto riciclato pre-consumo (non post-consumo, quindi un materiale che non ha mai raggiunto l'utente finale ma è stato deviato dal flusso di rifiuti durante il processo di produzione).

Quindi, anche se dalle immagini Galaxy S24 Ultra sembra avere un normale rivestimento in vetro, in realtà sarà più leggibile e più resistente, stando alle dichiarazioni di Corning, e soprattutto dovrebbe consentire di non mettere una pellicola per evitare di rigarlo con chiavi o monete.

Ovviamente bisogna vedere se resisterà alla prova dei fatti, e non vediamo l'ora di gustarci il prossimo video di JerryRigEverything. Ricordiamo che Galaxy S24 Ultra è già disponibile per il preordine, con le spedizioni previste per il 25 gennaio.

Trovate tutti i dettagli nel box di Amazon qui sotto.