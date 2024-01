Galaxy S24 Ultra da DxOMark: lo scettro dei camera phone è incredibilmente lontano

Se vi aspettavate un Galaxy S24 Ultra incoronato come camera phone del 2024 da DxOMark allora rimarrete delusi . Il noto team francese che si occupa, tra le altre cose, di valutare in maniera approfondita e tecnica le performance fotografiche degli smartphone, ha testato a fondo il flagship di Samsung e gli ha dato un punteggio di 144 punti .

Si tratta di un punteggio alto in senso assoluto, ma non quanto ci si aspetterebbe dal non plus ultra del gigante Samsung. S24 Ultra infatti si posiziona al 18° posto della classifica generale. Galaxy S24 Ultra lo troviamo un punto sotto iPhone 15, 4 punti sotto Pixel 8 ed è ben lontano dai 157 punti di Huawei Mate 60 Pro+ che comanda la classifica.

Andando a vedere i parziali, vediamo come lo zoom è l'aspetto che ha stupito particolarmente in positivo il team di DxOMark. In fase di zoom infatti ha conseguito 145 punti S24 Ultra, in fase di scatto 144 punti e in fase di registrazione video 137 punti.

Andando poi a leggere i punti di forza elencati da DxOMark, troviamo che S24 Ultra si comporta molto bene in condizioni di buona luminosità, in termini di controllo del rumore, di stabilizzazione video, e di bilanciamento del bianco.

Andando poi a vedere cosa non è piaciuto, troviamo che S24 Ultra soffre generalmente in condizioni di bassa luminosità ambientale. Sono stati rilevati problemi di rumore, soprattutto nelle aree d'ombra, e basso livello di dettaglio. Inoltre, la profondità di campo ridotta gioca a sfavore degli scatti di gruppo, dove i soggetti non in primo piano risultano sfocati. Poi sono stati rilevati anche dei problemi palesemente software, come il notevole ritardo tra la pressione del pulsante di scatto e lo scatto effettivo.

Dal punto di vista hardware Galaxy S24 Ultra non deve invidiare nulla a nessuno. Possiamo quindi aspettarci che alcune delle criticità riscontrate da DxOMark potranno essere limate, o addirittura corrette, da Samsung con futuri aggiornamenti software. Ci aspettiamo un supporto in questo senso da parte dell'azienda, soprattutto considerando quanto abbia puntato sull'esperienza fotografica anche in termini di integrazione dell'intelligenza artificiale.

Per maggiori dettagli tecnici sull'analisi svolta da DxOMark su Galaxy S24 Ultra vi suggeriamo di leggere il report completo disponibile a questo indirizzo. Qui sotto trovate un riepilogo grafico di tutti i test effettuati.