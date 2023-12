Ammirate Galaxy S24 Ultra vs S23 Ultra nella prima foto dal vivo!

Samsung è sempre più vicina a lanciare i nuovi top di gamma Galaxy S24 , i quali verranno svelati durante il prossimo evento Unpacked (che molto probabilmente si svolgerà il 17 gennaio 2024 ). Nel frattempo, però, non mancano le indiscrezioni e addirittura qualche foto dal vivo dei nuovi dispositivi. In tal senso, nelle ultime ore è trapelata un'immagine che mostra un Galaxy S24 Ultra accanto al suo predecessore.

Entrando nel vivo della notizia, il design dei due smartphone è piuttosto simile, anche se ci sono alcune piccole modifiche. Ad esempio, l'apertura dell'altoparlante posizionato sul bordo inferiore è una delle novità, così come nella parte superiore dove saranno presenti due fori - per l'altoparlante ed il microfono - invece di uno. Inoltre, Samsung ha anche reso più piatto il fondo della S Pen mentre i pulsanti del volume appaiono leggermente più grandi. Passando al telaio, l'azienda sudcoreana utilizzerà il titanio invece dell'alluminio.

La fonte di questa immagine, inoltre, ha svelato anche i dettagli della batteria e la risoluzione della fotocamera principale: entrambi i componenti non dovrebbero subire variazioni rispetto a Galaxy S23 Ultra.

E a proposito di fotocamera, le indiscrezioni diffuse in passato hanno ipotizzato la presenza di un sensore da 200 MP, di un grandangolo da 12 megapixel e di uno zoom 5x da 50 megapixel. Il processore, infine, in Europa, dovrebbe essere l'Exynos 2400 (in altri mercati, invece, a bordo ci sarà Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3). In tal senso, però, occorre attendere le conferme ufficiali.