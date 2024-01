Samsung non delude: Galaxy S24 Ultra avvia una nuova era della resistenza

Alla presentazione di Galaxy S24 Ultra, Samsung aveva rivelato la presenza di un nuovo tipo di rivestimento di Corning: il Gorilla Armor, che non solo segnava l'addio alla dicitura "Glass", ma prometteva una maggiore resistenza ai graffi (se siete fan del marchio coreano ma non volete spendere le cifre richieste per l'ultimo top, date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori smartphone Samsung, troverete sicuramente quello che fa per voi!). Ma è realmente così? JerryRigEverything, alias Zack Nelson, ha voluto mettere alla prova questa dichiarazione e, spoiler, si è rivelata vera. Il noto torturatore di telefoni ha infatti messo le mani sul nuovo Galaxy S24 Ultra, testandolo con le sue punte in scala di Mohs che determinano la resistenza ai graffi. In genere i telefoni presentano dei graffi leggeri a partire dalla scala 6, con solchi più profondi dalla scala 7, ma con Galaxy S24 Ultra accade qualcosa di strano. A partire dalla scala 6 infatti si notano dei segni, ma Zack afferma che la sensazione non è la solita, in quanto non percepisce che la punta scalfisce il vetro, come invece avviene a scala 7.

A suo avviso il segno è semplicemente un "trasferimento" del materiale della punta sul vetro, e per indagare ha utilizzato un microscopio. Come si può vedere dalle immagini sottostanti, il vetro inizia a essere effettivamente rigato a partire dalla scala 7, mentre con la punta a scala 8 si formano veri e propri solchi.

Quindi lo YouTuber conclude che a differenza di ogni smartphone mai testato, Galaxy S24 Ultra presenta una resistenza ai graffi di ordine superiore. Questo è un grande risultato per Corning, che nonostante i miglioramenti costanti si era sempre concentrata più sulla resistenza alle cadute piuttosto che su quella ai graffi, e per questo con il lancio del nuovo telefono aveva sottolineato la nuova caratteristica, degna anche di un nuovo brand, Gorilla Armor. Ma c'è un'altra promessa mantenuta da Corning: la riduzione dei riflessi, che migliora la leggibilità. Il nuovo Gorilla Armor infatti è stato pubblicizzato come un pannello che minimizza i riflessi in ogni contesto (fino al 75%), e come vedete qui sotto, se paragonato a un Galaxy Note 10 (a destra) è effettivamente così.

Galaxy S24 Ultra, a sinistra e Galaxy Note 10, a destra