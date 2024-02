Come iPhone 15 Pro, Galaxy S24 Ultra ha un telaio in titanio: ma quanto?

Dopo aver smontato la batteria, che è dotata di un adesivo che serve da "maniglia" e consente di estrarla facilmente, Zack inizia a rivolgere la sua attenzione al telaio in titanio. Qui nota uno strato in plastica tra l'esterno e una struttura in alluminio che sostiene i componenti interni (se fosse tutto in titanio, solo la struttura costerebbe 200 dollari di materiale).

Successivamente lo YouTuber smonta lo speaker inferiore, che include un motore per il feedback aptico , per poi notare che sopra il contenitore della S-pen c'è un altro piccolo caricatore wireless per caricarla.

Galaxy S24 Ultra è in commercio da qualche giorno ormai, ma oltre alle funzionalità IA il dispositivo è dotato di alcune caratteristiche strutturali innovative, che Zack Nelson del canale YouTube JerryRigEverything sta testando in maniera incredibilmente approfondita (siete interessati a un telefono Samsung? Qui trovate i migliori dispositivi dell'azienda in commercio).

Interno in alluminio con all'esterno il telaio in titanio. Fonte: JerryRigEverything

La soluzione ha senso e non è una novità, infatti Apple con iPhone 15 Pro ha fatto la stessa cosa, ma Nelson definisce la struttura esterna in titanio come "cosmetica". La differenza qui è che invece di utilizzare la diffusione allo stato solido, che consente di unire due solidi allo stato atomico, viene usata la plastica.

Nelson poi analizza la scelta di design di mettere il foro del microfono inferiore vicino al foro per estrarre il carrellino della SIM, rivelando come una graffetta non può rovinare il primo in quanto non può arrivarci (ma questa non è un'esclusiva di Galaxy S24 Ultra).

Lo YouTuber smonta poi il blocco fotocamere e la scheda madre, incredibilmente piccola di dimensioni, ma noi siamo qui per capire quanto titanio c'è nel telefono e di che grado sia, giusto?

Il processo è quindi quello di togliere il lo schermo, mettere il telaio sotto uno spettrometro XRF e poi fonderlo. Nel processo, Zack nota come la camera a vapore sia molto più piccola di quella di OnePlus 12, poi può finalmente vedere la struttura, con l'alluminio che ricopre la maggioranza del volume, lo strato in plastica e poi l'esterno il titanio.

Ora Nelson analizza il telaio grazie a uno spettrometro, confermando come l'interno sia effettivamente in alluminio 6061, mentre l'esterno è in titanio di grado 2 (iPhone 15 Pro era di grado 5).

A questo punto lo YouTuber vuole capire quanto titanio c'è nel telefono bruciando la plastica (che brucia a circa 200 *C) e fondendo l'alluminio (che fonde a 650 °C). Visto che il titanio fonde a 1.700 °C, una temperatura molto superiore a quella a cui può arrivare la fornace in cui mette il telaio, che arriva solo a 1.000 °C, il processo consente di separare i materiali. Qui sotto potete vedere il telaio in titanio e la "moneta" che si è formata dalla fusione dell'alluminio.