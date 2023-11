Il Galaxy S24 Ultra vuole competere con iPhone 15 Pro anche nei materiali

Samsung è coinvolta in una perenne gara che la vede in competizione con Apple per stabilire il leader del mercato degli smartphone. Ovviamente è una lotta tutt'altro che semplice che si basa a colpi di vendite e che ha visto l'iPhone 15 trascinare gli incassi dell'azienda di Cupertino.

Perciò, Samsung dovrà portare sul mercato la serie S24 in grado di attirare l'attenzione del pubblico e gran parte del compito sarà affidato al Galaxy S24 Ultra, di cui sono trapelati dettagli interessanti sul chip dopo la conferma indiretta di Qualcomm.

Ma, oltre a una questione di potenza e specifiche tecniche, l'azienda coreana vuole essere l'alternativa valida anche per la presenza della connettività satellitare e del titanio. Infatti, stando a quanto dicono le fonti, sembra che il Galaxy S24 Ultra avrà il frame in titanio, proprio come l'iPhone 15 Pro.