Ecco i vantaggi per chi effettuerà il preordine dei nuovi Galaxy S24 (almeno in Corea del Sud)

Cosa si otterrà con il preordine

Ma non è finita. Secondo quanto riferito, almeno in Corea del Sud con il preordine Samsung offrirà anche degli sconti per gli auricolari Galaxy Buds FE e Galaxy Watch . Lo sconto esatto o la versione del Galaxy Watch non è ancora stato rivelato, ma negli ultimi due anni Samsung ha offerto in alcune regioni un Galaxy Watch 4, quindi uno sconto importante sulla serie Galaxy Watch 6 sarebbe molto apprezzato.

Dal Brasile le prime immagini di marketing di Galaxy S24 Ultra confermano Galaxy IA

Nel poster viene anche menzionato il fatto che Galaxy IA è una suite di funzionalità AI e potenziate dall'IA generativa che saranno disponibili sulla serie Galaxy S24. Sotto all'immagine del telefono si può leggere la seguente affermazione:

"Immagini solo illustrative. Potrebbe essere necessario un accesso all'account Samsung per accedere a determinate funzionalità di intelligenza artificiale. S Pen è compatibile con l'S24 Ultra ma non con il Galaxy S24 e il Galaxy S24+. La disponibilità di colori e modelli può variare a seconda dello stock e/o del canale."

Da quello che sappiamo, i nuovi telefoni della serie Galaxy S24, che verranno lanciati con One UI 6.1 basata su Android 14, utilizzeranno l'IA per la traduzione in tempo reale durante le chiamate vocali, per creare sfondi, per modificare le immagini (rimozione degli oggetti, outpainting e altro), per avere effetti meteo sullo sfondo nella schermata di blocco, per il riepilogo delle note in Samsung Notes e per l'etichettatura vocale e la trascrizione del testo per un massimo di dieci persone dalle registrazioni vocali.