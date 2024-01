I Galaxy S24 faranno delle magie fotografiche mai viste prima

Questi sforzi si vedranno soprattutto con l'implementazione dell' intelligenza artificiale , profondamente integrata nei Galaxy S24 , proprio come è avvenuto per i Pixel 8 di Google. Questo darà un valore aggiunto, soprattutto in termini fotografici (vi ricordiamo la nostra raccolta dei migliori camera phone del momento ).

I Galaxy S24 che stanno per arrivare da Samsung entreranno di diritto tra i migliori smartphone di questo 2024 . Sappiamo che Samsung ha lavorato molto per portare performance di livello su questi dispositivi.

Ma sono gli ultimi due video che dovete vedere: in questi Samsung ci mostra la funzionalità che definisce Zoom with Galaxy AI . Questa permette di ingrandire soggetti od oggetti nell'inquadratura live , ovvero mentre si scatta la foto. Si tratterebbe di un assoluto cambio di marcia nell'esperienza fotografica da smartphone, con l'apertura a tantissime possibilità di personalizzazione degli scatti.

Non sappiamo in che modo Samsung è stata capace di portare una funzionalità tale in un contesto in cui serve accuratezza e rapidità, come quello dello scatto da smartphone. Di certo non ci stupisce più nulla, visto che siamo nell'era dell'intelligenza artificiale. Le magie che riesce a fare Google con i suoi Pixel ne sono una prova.

Quanto appena visto è un teaser, il quale riesce perfettamente nel suo scopo di incrementare le attese per i nuovi Galaxy S24. La presentazione è fissata al 17 gennaio. Qui abbiamo descritto come riservarsi 50 euro di sconto per l'acquisto.