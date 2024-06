Galaxy S25 e le voci dell'ennesimo addio agli Exynos

I rumor appena emersi infatti indicano che Samsung potrebbe dire effettivamente addio ai processori Exynos per i suoi smartphone di punta. E quindi affidarsi esclusivamente agli Snapdragon realizzati da Qualcomm.

Secondo l'autorevole Ming-Chi Kuo, Samsung dovrebbe affidarsi esclusivamente a Qualcomm per la produzione dei processori per i suoi nuovi top di gamma. E la scelta di Samsung si baserebbe su una questione di performance. Il nuovo Exynos 2500 infatti, realizzato con processo produttivo a 3 nm, non sarebbe all'altezza delle aspettative.

In questa fattore di performance anche l'IA potrebbe svolgere un ruolo importante, e non è escluso che Samsung stia puntando a implementare dei processori a prova di IA per i nuovi Galaxy S25, riducendo al minimo il rischio di brutte sorprese in termini di performance non all'altezza.

Questo dovrebbe tradursi in un impiego del nuovo Snapdragon 8 Gen 4 su tutti i modelli della serie Galaxy S25. Sarebbe un importante cambio di passo rispetto al passato. Abbiamo visto Samsung scegliere gli Exynos per Galaxy S24 e S24+ in Europa, mentre la variante con processore Snapdragon 8 Gen 3 è corrisposta al modello Ultra.

E recentemente abbiamo appreso come la scelta di Samsung potrebbe portare ad aumenti più salati del solito sul prezzo di lancio dei Galaxy S25. L'IA, che dovrebbe essere più potente che mai su Snapdragon 8 Gen 4, potrebbe infatti portare ad aumenti importanti dei costi di realizzazione, e dunque anche di quelli di lancio.

A ogni modo, si tratta dell'ennesima voce che ventila un addio agli Exynos da parte di Samsung.

Non è la prima volta che ne sentiamo parlare, e gli Exynos sono sempre "sopravvissuti". Staremo a vedere se anche stavolta sarà così.