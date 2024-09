Conosciamo Galaxy S25: finalmente trapelano i primi render

Nelle ultime ore infatti sono trapelati online i primi render di Galaxy S25, i quali ci mostrano come sarà il look del più piccolo dei prossimi top di gamma Samsung (ecco invece la raccolta dei migliori smartphone Android del momento, se siete curiosi).

Svelato il look di Galaxy S25: ecco come sarà

Poche settimane fa abbiamo avuto modo di vedere i primi render di Galaxy S25 Ultra, quello che sarà il più grande dei prossimi prodotti di punta di Samsung. Ora vediamo come sarà il più piccolo, Galaxy S25.

Le immagini che trovate in galleria corrispondono ai primissimi render che mostrano, nella sua quasi interezza, il design del prossimo flagship di casa Samsung.

Anteriormente, vediamo un display con bordi arrotondati e un foro centrale per ospitare la fotocamera.

Niente di rivoluzionario rispetto a quanto abbiamo visto sul suo predecessore Galaxy S24.

Posteriormente invece vediamo un modulo fotografico con tre sotto-moduli indipendenti e circolari. Un design coerente con quanto abbiamo visto dai primi render di Galaxy S25 Ultra. Ci saranno quindi tre fotocamere su Galaxy S25. I bordi laterali sono marcati e piatti, a ricordarci i Pixel 9 che Google ha appena lanciato sul mercato. Sempre lateralmente, troviamo i classici pulsanti di spegnimento e del volume, la porta USB-C con gli speaker audio e il carrellino per la SIM.

In termini di dimensioni, si parla di 146,9 x 70,4 x 7,2 mm. In lunghezza e in larghezza non troviamo sensibili differenze rispetto a Galaxy S24, mentre lo spessore scende da 7,6 a 7,2 mm. La diagonale dello schermo dovrebbe corrispondere a circa 6,2".

I più recenti rumor trapelati sul processore ci indicano che tutta la serie Galaxy S25 potrebbe arrivare con lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm a livello globale, e dunque anche in Italia.

La RAM dovrebbe aumentare fino a 12 GB, in modo da supportare pienamente le novità in tema di intelligenza artificiale sviluppate da Samsung.