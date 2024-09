Galaxy S25 Plus si farà: eccolo nelle prime immagini

In questa seconda parte dell'anno abbiamo assistito al lancio di due famiglie importanti di smartphone top di gamma, gli iPhone 16 di Apple e i Pixel 9 di Google. Con l'anno che verrà vedremo i top di gamma Samsung. Ne parliamo perché nelle ultime ore è arrivato un nuovo leak per Galaxy S25 Plus, con i primi render che ci mostrano il suo design. Dopo aver visto come dovrebbe essere il look di Galaxy S25 e S25 Ultra, abbiamo modo di vedere anche il design del medio della nuova famiglia di flagship di casa Samsung.

Svelato il look di Galaxy S25 Plus

Manca ancora qualche mese alla presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy S25, ma già abbiamo avuto modo di conoscerli in via preliminare con i vari rumor che sono trapelati nelle ultime settimane. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, sembra assodato che la nuova serie Galaxy S25 adotterà la soluzione Snapdragon 8 Gen 4 per quanto riguarda il processore in tutti i mercati. Una novità abbastanza rilevante se consideriamo che nella stragrande maggioranza dei casi i top di gamma Samsung precedenti hanno sfoggiato sempre un processore Exynos in Europa. Altri rumor indicavano anche che Galaxy S25 Plus avrebbe potuto cedere il passo per quest'anno, in favore di una presentazione posticipata rispetto a Galaxy S25 e S25 Ultra. Stando invece agli ultimi leak questo non accadrà. Le immagini che trovate nella galleria in basso corrispondono ai primi render CAD relativi a Galaxy S25 Plus. Si tratta di immagini che ci forniscono una prima panoramica sull'ipotetico design del nuovo top di gamma Samsung. E da queste immagini notiamo diversi aspetti in comune con gli altri due modelli. Anteriormente vediamo un display abbastanza piatto, con un foro centrale per ospitare la fotocamera frontale. Posteriormente invece cogliamo le analogie con gli altri modelli di Galaxy S25 trapelati finora: il modulo fotografico è costituito da tre sensori circolari, corrispondenti alle altrettante fotocamere che troveremo sul dispositivo di Samsung, accoppiate al flash LED.

Dal punto di vista tecnico, il display dovrebbe avere una diagonale da 6,7" ed essere di tipo LPTO con refresh rate massimo da 120 Hz. Le dimensioni non varierebbero particolarmente rispetto al suo predecessore Galaxy S24 Plus: si parla infatti di 158,4 x 75,7 x 7,3 mm, con uno spessore minore di appena 0,4 mm rispetto al modello precedente. Sotto al cofano, oltre al processore Snapdragon, dovremmo trovare 12 GB di RAM per supportare l'intelligenza artificiale di Samsung, e almeno 256 GB di storage interno. I più attenti noteranno che sul profilo frontale non si vede il carrellino della SIM. Questo non significa necessariamente che S25 Plus arriverà con l'esclusivo supporto alle eSIM, visto che molto spesso i render CAD non integrano particolari come il carrellino SIM anche se previsto nel modello di produzione.

