Galaxy S25 sceglie il cuore Snapdragon, un vero addio agli Exynos?

Galaxy S25 con Snapdragon 8 Gen 4 anche in Italia?

Nelle ultime ore dalla Corea del Sud sono arrivati importanti dettagli che indicano le scelte di Samsung in merito al processore da integrare nei suoi nuovi top di gamma Android.

Si tratta di un argomento che da sempre ha appassionato gli utenti, visto che Samsung storicamente ha adottato la strategia dei processori Snapdragon per il mercato sudcoreano e quello statunitense, mentre ha optato per integrare i suoi processori Exynos per i Galaxy S commercializzati in Europa, e dunque in Italia.

Questo è avvenuto quasi sempre, con poche eccezioni.

Con Galaxy S25 la musica dovrebbe cambiare. Samsung infatti avrebbe deciso di lanciare Galaxy S25, ovvero tutti i modelli della serie, con un processore Snapdragon 8 Gen 4 a livello mondiale, senza nessuna eccezione. In altre parole, non dovremmo vedere un Galaxy S25 con processore Exynos, nemmeno in Europa.

Secondo i rumor appena trapelati online, la scelta di Samsung avrebbe come ragione la competizione sempre più accesa con Apple sul fronte delle prestazioni mobile. E anche la necessità di proporre degli smartphone top di gamma che siano all'altezza dell'intelligenza artificiale attuale.

Il processore Exynos che avrebbe potuto animare i Galaxy S25 sarebbe l'Exynos 2500. Questo, allo stato attuale, non sarebbe abbastanza stabile per assicurare a Samsung le prestazioni richieste dall'attuale competizione nel mondo smartphone. E allora l'azienda avrebbe deciso di portarlo sul mercato non prima della metà del 2025, quando verrà lanciata la nuova generazione di smartphone pieghevoli.

Questo significa che, secondo le ipotesi appena emerse, i Galaxy S25 avranno un processore Snapdragon a livello globale, mentre i nuovi pieghevoli potrebbero arrivare con il nuovo Exynos 2500.